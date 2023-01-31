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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من بريطانيا بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات

قرار عاجل من بريطانيا
قرار عاجل من بريطانيا بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات

قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ترى أنه من غير المناسب إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

 

وحسب صحيفة “إيفنينج ستاندرد” البريطانية، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن الطائرات الحربية البريطانية "تايفون، والأمريكية "إف -35"، تحتوي أنظمة معقدة للغاية، وتحتاج شهورا للتدرب على التحكم بها.

 

وأشار إلى أن بريطانيا، ستواصل دعم أوكرانيا، بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكل ما تحتاجه لتحقيق أهدافها، وأنها أرسلت دبابات "تشالنجر"، وستصل إلى أوكرانيا قريبا.

 

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لن تقدم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا في حزم المساعدات العسكرية المستقبلية.

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جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء حديثه إلى المراسلين في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض ، بعد لحظات من عودته من حدث في بالتيمور بولاية ماريلاند.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طائرات F-16 متجهة إلى أوكرانيا في حزم المساعدات العسكرية المقبلة ، أجاب بايدن على سؤال الصحفيين بـ “لا”. 

كما أشار إلى أنه ينوي زيارة بولندا لكنه لا يزال غير متأكد من موعد تلك الرحلة.

بريطانيا أوكرانيا طائرات حربية

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