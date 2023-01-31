بريطانيا تدرب القوات الأوكرانية على دبابات تشالنجر-2.. فيديو

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول فرق من القوات الأوكرانية إلى لندن لتلقي تدريبات على دبابات تشالنجر-2، والتي ستقدمها بريطانيا لكييف.

وبحسب ما جاء في فيديو نشرته وزارة الدفاع البريطانية، فقد أظهرت بدء تدريبات القوات الأوكرانية على دبابات تشالنجر-2، قبل إرسالها إلى كييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن تقدم هذه الدبابات للأوكرانيين لمساعدتهم على استعادة الأراضي وصد الهجوم الروسي على بلادهم.

وفي 14 يناير أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم 14 دبابة من طراز تشالنجر-2 للقوات الأوكرانية.

وقالت الحكومة البريطانية إن دبابات تشالنجر-2، من المقرر أن تصل إلى أوكرانيا بنهاية مارس المقبل، ولكن بعد تدريب القوات الأوكرانية عليها.

ووضعت وزارة الدفاع البريطانية برنامج تدريب للقوات الأوكرانية سيتعلموا من خلاله كيفية استخدام دبابات تشالنجر-2 كما سيتدرب عسكريون أوكرانيون آخرون على كيفية صيانتها.