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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة عيد الشرطة..الداخلية تنظم ندوة "عنوان الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني"

عيد الشرطة
عيد الشرطة

نقلا عن فضائية "إكسترا نيوز" فقد نظمت وزارة الداخلية ندوة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ال71، تحت عنوان الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطني، بحضور قادة الفكر والرأي وإعلاميين، والخبراء المتخصصين في هذا الشأن، وكذلك طلاب الجامعات وعدد من ذوي الهمم، وممثلين عن عدد من وزارات الدولة وطلبة الكليات العسكرية، وكلية الشرطة وتأتي الندوة من منطلق الأهمية القصوى التي تعطيها الوزارة لقضية رفع الوعي العام لمواجهة التحديات التي تواجه الدول.

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" أنه قد شهدت جلسات الندوة التي أقامتها وزارة الداخلية تأكيدا على أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة لرفع الوعي العام لدى المواطنين لإحباط المخططات التي تهدف إلى إسقاط الدول والتي تعتمد على تزييف الوعي ونشر الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية وتستهدف الندوة التوعوية من تلك المخاطر.

دور الفن

وأكد التقرير على أن الفن له دور كبير في زيادة الوعي لدى المواطنين، وأيضا دور الدراما في تنمية الوعي على كافة التحديات التي يواجهها المجتمع، وأن الندوة تأتي في سلسلة ندوات ستقدمها وزارة الداخلية لزيادة وعي المواطنين.

وزارة الداخلية عيد الشرطة ذوى الهمم كلية الشرطة الكليات العسكرية

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