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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يطلق مسابقة الأم المثالية التابعة لوزارة التنمية المحلية

المحافظ
المحافظ

أطلق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إشارة بدء مسابقة الام المثالية التابعة لوزارة التنمية المحلية لاختيار الأمهات صاحبات قصص النجاح من الديوان العام ومجالس المدن التي تنطبق عليهن الشروط لتكريمهن.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هناء ابراهيم ندا مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

وأشارت مسؤول وحدة تكافؤ الفرص ان شروط وضوابط المسابقة، ان تكون من احدى العاملات بالديوان العام ومجالس المدن، وأن يكون لها قصة كفاح وعطاء واضح في الأسرة والمجتمع، وألا يقل سن الأم المتقدمة عن 50 عاما و 45 عاما للام من ذوي الهمم او لديها أطفال ذوي همم، ولا يزيد عدد الأبناء عن 5 أبناء.

ولفتت ندا الى ان الاوراق المطلوبة هي صورة الرقم القومي، وإقرار الحالة الاجتماعية مرفق به شهادة ميلاد، شهادات ومؤهلات الابناء، وشهادات تأهيل للأبناء من ذوي الهمم، ورقم تليفون، وكتابة قصتها في 10 اسطر، وترسل المستندات الى مبنى المجلس القومي للمرأة لاختيار من تنطبق عليها الشروط.
 

اخبار جنوب سيناء اللواء خالد فودة إطلاق مسابقة الام المثالية

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