عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدو عدوي صديقي.. هكذا تفعل روسيا وإيران بأمريكا

إيران وروسيا
إيران وروسيا

تثبت روسيا وإيران مرة أخرى مقولة  "عدو عدوي صديقي"، حيث أصبحت موسكو الآن "أكبر مستثمر" في الدولة المعادية لواشنطن، وهي إيران، وفق ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

 

أسرار الهجوم الليلي على أصفهان| اتهامات بالجملة لأكبر عدو لإيران.. إسرائيل المتورط رقم واحد في عملية مصنع الأسلحة.. ومراقبون يكشفون سر استهداف الموقع الغامض

أسرار أقوى عائلة بالعالم| من يخلف زعيم كوريا الشمالية.. الأخت أم الزوجة؟

كما ذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" الإيرانية اليومية، أن روسيا تفوقت على الصين كأكبر مستثمر في البلاد، حيث أنفقت حوالي 2.7 مليار دولار على مشروعين نفطيين في مقاطعة إيلام الغربية.

تخضع كل من إيران وروسيا لعقوبات شديدة من قبل القوى الغربية وتعملان معًا لإيجاد طرق لتجاوز العقوبات.

بينما تواجه روسيا نيران الولايات المتحدة بشأن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، فإن إيران في قلب العاصفة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ومع ذلك، من الواضح أن أعداء  الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحولوا إلى أصدقاء وسط الشدائد.

وسبق وإن أطلقت روسيا أعنف تحذير نووي حتى الآن وسط الحرب في أوكرانيا، احتجاجًا على إمداد الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة بالأسلحة دون توقف لأوكرانيا للمساعدة في محاربة روسيا.

حذر ت روسيا من أن معاهدة نيو ستارت  قد لا يتم تجديدها بعد عام 2026، مشيرة إلى إن  "هذا سيناريو محتمل جدًا"، وفق ما قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف.
 

روسيا وإيران عدو عدوي صديقي موسكو أكبر مستثمر ايران الدولة المعادية لواشنطن عقوبات شديدة القوى الغربية تواجه روسيا نيران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

حالة الطقس في الإمارات خلال 5 أيام.. هكذا تقول التوقعات

قصة غريبة من السعودية.. امرأة تلد ثلاثة توائم بعد عقم لــ6 سنوات

روح جديدة تطلقها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

باستثمار 720 مليون ريال.. السعودية تفتتح أكبر مجمع مختبرات طاقة بالعالم

لتشجيع الفساد والدعارة.. إيران تحكم على شاب وفتاة بالسجن 20 عاما

فرنسا ترسل 150 جنديا لبولندا لهذا السبب

ارتفاع جديد للدولار أمام العملة اللبنانية

عليهم الدفع من جيوبهم.. مصير الأمريكيون بعد إعلان انتهاء الطوارئ الصحية

ترشيحاتنا

أول فيديو لـ مالك بعيو نجم المنتخب التونسي بعد الانضمام لـ سموحة

فرج عامر: قدمت لاعب هدية للخطيب وأحمد سامي درب سموحة بتساهيل ربنا

بايدن: تغير المناخ أخطر على البشرية من الحرب النووية

عاجل بالفيديو| فرج عامر يعلن مفاجأة الدوري قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

كيفية إخفاء وتخصيص الـ notification في موبايلات سامسونج بالخطوات

أوائل فبراير.. صور سيارات مزاد جمرك الإسكندرية القادم 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ربطته وعذبته.. سورية تقتل ابنها بمساعدة أصدقائه.. صور

مفيش فلوس ومشاكل في الشغل.. هذه الأبراج أقل حظا ماليا بـ فبراير

نهبها النازيون.. بولندا تستعيد لوحتين مسروقتين منذ الحرب العالمية الثانية

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ