عدو عدوي صديقي.. هكذا تفعل روسيا وإيران بأمريكا

تثبت روسيا وإيران مرة أخرى مقولة "عدو عدوي صديقي"، حيث أصبحت موسكو الآن "أكبر مستثمر" في الدولة المعادية لواشنطن، وهي إيران، وفق ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

كما ذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" الإيرانية اليومية، أن روسيا تفوقت على الصين كأكبر مستثمر في البلاد، حيث أنفقت حوالي 2.7 مليار دولار على مشروعين نفطيين في مقاطعة إيلام الغربية.

تخضع كل من إيران وروسيا لعقوبات شديدة من قبل القوى الغربية وتعملان معًا لإيجاد طرق لتجاوز العقوبات.

بينما تواجه روسيا نيران الولايات المتحدة بشأن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، فإن إيران في قلب العاصفة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ومع ذلك، من الواضح أن أعداء الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحولوا إلى أصدقاء وسط الشدائد.

وسبق وإن أطلقت روسيا أعنف تحذير نووي حتى الآن وسط الحرب في أوكرانيا، احتجاجًا على إمداد الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة بالأسلحة دون توقف لأوكرانيا للمساعدة في محاربة روسيا.

حذر ت روسيا من أن معاهدة نيو ستارت قد لا يتم تجديدها بعد عام 2026، مشيرة إلى إن "هذا سيناريو محتمل جدًا"، وفق ما قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف.

