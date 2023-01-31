خبير: تراجع قوى العمل في القطاع الزراعي بالدول النامية آخر عقدين .. فيديو

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الأقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أنه خلال العقدين الماضيين تراجعت قوى العمل في القطاع الزراعي بشكل كبير، خاصة في الدول النامية وذلك بسبب التمدن وتحويل الريف إلى حضر، وتحويل السكان الريفيين إلى سكان حضريين.

وأوضح أشرف كمال خلال تصريحات له عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن أيضا عمليات التصحر أصابت الكثير من دول العالم، وأثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي، وانخفاض الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الزراعي في الدول النامية، خلال العقود الماضية، كان له تأثير كبير، وأن هذا الأمر سوف يتغير في المستقبل، متابعا أن أهم شئ يساعد على حل هذه المشكلة خاصة في الدول النامية، هو زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، لأن الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي خلال العقود الماضية، كانت لا تتجاوز 4%.

التغيرات المناخية

وأشار أشرف كمال إلى أن، التغيرات المناخية طالت جميع الدول حتى الدول المتقدمة، وأدت إلى جفاف بعض الأنهار، مثل اللوار، والراين، والسين في أوروبا، وأيضا الفيضانات العارمة في باكستان، التي أدت لهجرة أكثر من 32 مليون فرد، وخسائر أكثر من 30 مليار دولار، متابعا أن هذه التغيرات يتم مواجهتها عن طريق محورين رئيسيين، أولهما محور التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف مثل خفض استعمال الفحم واستخدام الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة.