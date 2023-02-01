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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة تغذية وبحوزتها أدوية مجهولة المصدر في المنوفية

ضبط سيدة انتحلت صفة
ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة تغذية

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، من ضبط  سيدة تدعي (ب ج) لانتحالها صفة طبيبة تغذية علاجية بإحدى العيادات بقرية شنشور التابعة لأشمون.

وقامت إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة ، والدكتور أحمد الشايب نائب مدير الإدارة ، والدكتورة روان عمران مساعد مدير الإدارة ، وبالتنسيق مع كل من هيئة الدواء المصرية وإدارة التموين والرقابة الداخلية بالتموين وبصحبة قوة مرافقة من نقطة شرطة شنشور بعد التنسيق مع العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون.

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وانتقلت اللجنة إلى محل الواقعة وتبين قيام المذكورة بانتحال صفة طبيبة بشرية (إخصائي تغذية علاجية وسمنة ونحافة) وإعلان ذلك علي صفحات التواصل الاجتماعي ولم يتم تقديم أي مستندات للترخيص للمنشأة، كما تم تحريز كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضي عن طريق مفتش هيئة الدواء الدكتور أمير رضا ، وتم تحريز دفتر الكشوفات بمقابل مادي وكروت متابعة للوزن الخاصة بالمرضي وروشتة وصف أدوية بخط يدها.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة من قبل العلاج الحر ومخالفة كل هذه الوقائع للقوانين ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ و ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ و ٤٨ لسنة ١٩٤١والقرار الوزاري ١١٣ لسنة ١٩٩٤ .

وتم القبض على المذكورة بعد تحرير محضر (4588) جنح أشمون بالواقعة وسيتم عرضها علي النيابة استكمالًا للتحقيقات .

وناشدت إدارة العلاج الحر بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف هؤلاء ممن يقومون بانتحال الصفة الطبية لكي لا يتعرضون لأي أذى من جراء ذلك.

 

المنوفية محافظة المنوفية مديرية الصحة أدوية مجهولة المصدر انتحال صفة طبيب أخصائي تغذية

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