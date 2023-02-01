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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قمع الاحتجاجات.. دولة جديدة تفرض عقوبات على مسئولين إيرانيين

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران

فرضت أستراليا، عقوبات على 16 مسئولاً في الحرس الثوري الإيراني لتورطهم في قمع الاحتجاجات.

كما فرضت عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين لمشاركتهم في توريد المسيرات لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية، الثلاثاء، إن الحكومة فرضت عقوبات على 16 مسؤولاً إيرانياً بعضهم بالحرس الثوري، وكيان واحد، لتورطهم في قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وأضافت الخارجية الأسترالية في بيان، أن الحكومة فرضت أيضاً عقوبات إضافية على 4 أفراد و4 كيانات في إيران لمشاركتهم في إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وفي وقت سابق، فرضت بريطانيا حزمة عقوبات على مسؤولين في النظام الإيراني، من بينهم نائب المدعي العام الإيراني أحمد فاضليان، جراء انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني.

وأشارت الحكومة البريطانية - على موقعها الإلكتروني، إلى أنها فرضت 50 عقوبة جديدة ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني، وستواصل اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات لمحاسبة النظام، موضحة أن العقوبات تفرض تجميد الأصول وحظر السفر في المملكة المتحدة على الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وأضافت أن العقوبات تضم نائب القوات البرية الإيرانية كيومارس حيدري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين نجاة، بالإضافة إلى قوات التعبئة الشعبية شبه العسكرية المعروفة بـ"الباسيج" وغيرهم.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب قواعد اللباس الصارمة.

وتحولت مهسا البالغة من العمر 22 عاما إلى رمز لتمرد الإيرانيين عامة والنساء على وجه الخصوص ضد النظام الحاكم في البلاد.

استراليا الحرس الثوري الإيراني ايران الاحتجاجات قمع الاحتجاجات

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