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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير السوق القديم

فودة في الجولة
فودة في الجولة

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية ميدانية ليلية  له مساء أمس، أعمال تطوير منطقة مصر القديمة وهي منطقة أنشئت لتحاكي المناطق القديمة التراثية بالقاهرة وتحيي التراث.

كما تفقد المحافظ ساحة مسجد الصحابة بالسوق القديم وشدد علي أعمال النظافة والصيانة الدورية مع مراعاة الحفاظ علي الطابع المميز والتراثي بمنطقة السوق القديم باعتباره أحد المقاصد الهامة ضمن معظم الرحلات السياحية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة لاختيار مسجد الصحابة بشرم الشيخ ثاني أفضل مسجد علي مستوي الجمهورية بعد مسجد الحسين بالقاهرة لما يتميز به من فنون العمارة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السوليه، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية.
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فودة جولة السوق القديم

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اللواء خالد فودة يتفقد السوق القديم شرم الشيخ تطوير

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