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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف عن A8 موديل 2024 بمفهوم جديد للقيادة الذاتية| صور

أودي تكشف عن A8 موديل
أودي تكشف عن A8 موديل 2024 بمفهوم Grandsphere

سيواجه الجيل القادم من أودي A8 سيارة مرسيدس-بنز EQS مع مجموعة نقل حركة كهربائية عالية الأداء ومظهر جذري جديد يعتمد بشكل كبير على مفهوم Grandsphere الرائد، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2021.

أودي تكشف عن A8 موديل 2024 بمفهوم Grandsphere

ستعمل A8 الجديدة كسيارة كهربائية رائدة المصممة بجرأة على منصة السيارات الكهربائية الجديدة PPE من أودي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع بورشه، وستعتمد عليها العديد من الإصدارات الجديدة، الأولى ستكون Audi Q6 E-tron ، المقرر الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، وستتبعها الإصدارات الكهربائية من Audi A4 و Audi A6عن قرب. 

 

سيتم الكشف عن A8 E-tron ، كما من المتوقع أن يتم إطلاق اسم الصالون الجديد الراقي ، في العام المقبل ، وقد ظهر الآن أن أودي لن تقوم إلا بتغييرات طفيفة على مفهوم Grandsphere للإنتاج.

أودي تكشف عن A8 موديل 2024 بمفهوم Grandsphere

تمشيا مع نظام القيادة الذاتية، تم تصميم Grandsphere "من الداخل إلى الخارج" لتوفير بيئة على غرار صالة الجلوس عندما لا تكون هناك حاجة إلى إدخال بشري لقيادتها، على سبيل المثال ، تتراجع عجلة القيادة والدواسات إلى الحاجز، وتفتح الأبواب الخلفية للخلف ولا يوجد عمود Bلزيادة مساحة المقصورة والتهوية، ويتم الترحيب بالركاب على متن السيارة من خلال "شاشات عرض فردية وإضاءة محيطة" ويتم ضبط نظام التحكم في المناخ والمقاعد تلقائيًا حسب تفضيلات الركاب بمجرد جلوسهم.

أودي تكشف عن A8 موديل 2024 بمفهوم Grandsphere

تمت برمجة نظام المعلومات والترفيه في Grandsphere لاستئناف المحتوى الذي كان يتم تشغيله على الأجهزة المحمولة للركاب قبل دخول السيارة، حيث ستعرض الشاشة الجانبية للسائق أي مقالات إخبارية غير مكتملة عند الدخول، وستستأنف شاشة الراكب أي مقاطع فيديو غير مكتملة على هاتفه.

 

تقر أودي بأن "نظام القيادة والتحكم لم يعدا في مقدمة مواصفات التصميم في هذا الجيل الجديد من السيارات"، وقال رئيس الاستراتيجية فيليب جونديرت لموقع Autocar العالمي: "نحن نركز بشدة على منح الركاب والسائقين لدينا حرية الاختيار، تركز هذه السيارة على القيادة الذاتية ولكننا بالطبع ما زلنا نريد الحفاظ على هذا الشعور وهذا الاتصال الوثيق بين السائق والسيارة"2

أودي تكشف عن A8 موديل 2024 بمفهوم Grandsphere

وسلط الضوء على "الشعور الأحادي" الذي توفره عجلة القيادة وتصميم المقعد ، وقال إن بإمكان الراكب أن يقرر ما إذا كان يريد "الاستمتاع بالقيادة الذاتية" أو الاستمرار في القيادة بنفسه، حيث يحتوي Grandsphereعلى توجيه للمحور الخلفي، ومخمدات تكيفية، ونظام تعليق هوائي نشط تتحكم فيه الكاميرا، وكل ذلك باسم الحفاظ على بعض الرشاقة الديناميكية، على الرغم من حجمها.

Grandsphere أودي Audi A4 A8 E-tron مرسيدس EQS

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