بموت بقالي 3 أيام .. منة فضالي تتعرض لوعكة صحية

أثارت الفنانة منة فضالي قلق متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك بمنشور كشفت فيه عن تعرضها لوعكة صحية شديدة .

وكتبت منة فضالي: "بموت بقالي ٣ ايام بجد" .

منشور منة فضالي

ومن المقرر أن تشارك منة فضالي في الماراثون الرمضاني بمسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، ، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

كما تشارك منة فضالي في مسلسل "سر السلطان" من بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل، والعمل مأخوذ عن قصة "سره الباتع"، لـ الكاتب يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف.