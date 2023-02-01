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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خاصة الصناعة.. مدبولي: مجلس الوزراء حريص على مراقبة كل القطاعات الإنتاجية

الدكتور مصطفي مدبولي،
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدنا يوم السبت الماضي  مرة أخري إلى ما كنا عليه قبل عام مضي، والأمور مستقرة الآن وأصبحت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن المجلس حريص على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الإنتاجية بالأخص قطاع الصناعة، معقبا: “نري كل المشاكل التفصيلية التي تواجه عمل من يعمل فى هذا المجال، بحيث نخرج بقرارات تنفيذية أخري من أجل تجاوز كل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة”.

وتابع أنه كان هناك تحد يواجه القطاع العقاري فى ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء والمشاكل فى ندرة بعض تلك المواد ، لافتا: “جلسنا مع قطاع التطوير أكثر من جلسة وحددوا عددا من المطالب وبناء على التنسيق مع وزير الإسكان كان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية اصدر قرارات مهمة لدعم القطاع”.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القطاعات الانتاجية قطاع الصناعة المشاكل التفصيلية القطاع العقاري

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