خاصة الصناعة.. مدبولي: مجلس الوزراء حريص على مراقبة كل القطاعات الإنتاجية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدنا يوم السبت الماضي مرة أخري إلى ما كنا عليه قبل عام مضي، والأمور مستقرة الآن وأصبحت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن المجلس حريص على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الإنتاجية بالأخص قطاع الصناعة، معقبا: “نري كل المشاكل التفصيلية التي تواجه عمل من يعمل فى هذا المجال، بحيث نخرج بقرارات تنفيذية أخري من أجل تجاوز كل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة”.

وتابع أنه كان هناك تحد يواجه القطاع العقاري فى ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء والمشاكل فى ندرة بعض تلك المواد ، لافتا: “جلسنا مع قطاع التطوير أكثر من جلسة وحددوا عددا من المطالب وبناء على التنسيق مع وزير الإسكان كان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية اصدر قرارات مهمة لدعم القطاع”.