جامعة المنصورة تتقدم 10 مراكز في التصنيف الإسباني webometrics

أصدرت مؤسسة "ويبوميتريكس webometrics" نتائج تصنيف الجامعات العالمية يناير 2023، والتي تتضمن مواصلة جامعة المنصورة التقدم عالمياً فى تصنيف ويبوميتركس الإسباني يناير 2023.

وجاءت جامعة المنصورة بالمركز 922 عالميا بتقدم 10 مراكز مقارنة بالتصنيف الماضي في يوليو 2022، والذى كانت بالمركز 933 فيه.

كما استمرت جامعة المنصورة في الحفاظ على مركزها على مستوى الجامعات المصرية، حيث جاءت بالمركز الثالث بعد جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن تصنيف webometrics العالمي للجامعات من أكبر التصنيفات العالمية لتقييم الجامعات، ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة من خلال مواقع الجامعة الإلكترونية.

لمزيد من االتفاصيل

https://www.webometrics.info/en/detalles/01k8vtd75