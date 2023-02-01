نظم التكويد وحوكمة التصدير لزيادة الصادرات الزراعية المصرية

عرضت فضائية دي ام سي تقريرا عن سعى القيادة السياسية إلى تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتنمية القطاع الزراعي في مختلف المحاصيل وذلك لتحقيق الأمن الغذائي في المحاصيل الإستراتيجية ولزيادة قدرة المحاصيل الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

و تشهد منظومة الصادرات الزراعية المصرية تطور غير مسبوق خاصة بنظام "حوكمة التصدير" ونظام " التكويد" الجديدة و التي يتم تطبيقها على نظام الصادرات الزراعية واستخدام افضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميا مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها وهذا الأمر انعكس على زيادة حجم الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6.48 مليون طن إلى مايقرب من دولة لتحقق حصيلة الصادرات نحو 3٠3 مليار دولار.