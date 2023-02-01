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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكثر ارتفاعا..بورصة دبي تتفوق علي نظرائها فى الخليج

صدى البلد

ارتفعت بورصة دبي، اليوم الأربعاء، متفوقة بذلك على بقية بورصات منطقة الخليج بينما تراجع المؤشر القطري وسط تقلبات أسعار الطاقة، كما أفادت رويترز.

وإرتفع مؤشر دبي بنسبة 1.4 بالمئة مسجلا أفضل يوم له منذ سبتمبر، وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، 2.3 بالمئة فيما زاد سهم سالك للتعرفة المرورية 2.4 بالمئة.

وارتفع سهم سوق دبي المالي 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 41.7 بالمئة في صافي أرباح السنة المالية.

وزاد سهم بنك المشرق ثلاثة بالمئة بعد أن اقترح توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة تسعة دراهم للسهم بزيادة 800 بالمئة عن العام الماضي.

وأنهى المؤشر التعاملات على ارتفاع 0.3 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من ارتفاع 1.5 بالمئة في سهم بنك أبوظبي، والذي يعد الأول أكبر بنوك الإمارات.

وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، 3.3 بالمئة في أفضل يوم له منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني بعد نمو صافي أرباحه 23 بالمئة في عام 2022 وفي الربع الأخير.

كما رفع البنك توزيعات الأرباح 48.6 بالمئة إلى 0.55 درهم للسهم.

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