تخصيص شباكين بالمركز التكنولوجي بفاقوس لتقديم خدمات تصديقات الخارجية

أكدت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالشرقية أنه تم الإنتهاء من انشاء 50 مركزا تكنولوجيا بالوحدات المحلية بمراكز (الزقازيق – منيا القمح – مشتول السوق – ههيا – الإبراهيمية – كفر صقر) وجاري رفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز (أبو حماد – بلبيس – ديرب نجم – أولاد صقر – فاقوس) بإجمالي عدد 47 وحدة محلية، بالإضافة الي الانتهاء من تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم ( الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين ) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وكلف المحافظ المشرفة على المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع نائب المحافظ لتخصيص عدد 2 شباك بالمركز التكنولوجي بفاقوس ليقدم خدمات تصديقات وزارة الخارجية لتوثيق وتسجيل الشهادات والوثائق الخاصة بالمواطنين وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية وأخذ الموافقات المطلوبة لخدمة أبناء المحافظة بمراكز الشمال والتخفيف عليهم من عبء الإنتقال لمدينة الزقازيق لإنهاء مصالحهم.

كما إستعرض مجلس تنفيذي المحافظة الخطة التنفيذية للسكان لعام 2022/ 2023م خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2022 ، حيث أوضح ماجد شعلة مدير وحدة السكان بالديوان العام أن الخطة قائمة على 5 محاور وهم المحور الأول تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية حيث تم رفع سنوات الحماية المحققة لعدد 661916 سيدة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ، والمحور الثاني الشباب والمراهقين حيث تم توفير فرص عمل لعدد 16142 شاب بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية لمحلية ، والمحور الثالث التعليم حيث تم الانتهاء من محو أمية 25578 مواطن بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار ، والمحور الرابع المعرفة والوعي المجتمعي حيث تم الإنتهاء من رفع الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية لعدد 155291 رجل وسيدة بالتنسيق مع مديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة ومركز اعلام الشرقية ومديريات ( الشبا والرياضة – الأوقاف – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم) والهيئة العامة لقصور الثقافة والإتحاد النوعي للجمعيات الاهلية ، والمحور الخامس تمكين المرأة حيث تم الانتهاء من توفير فرص عمل للفتيات والسيدات بعدد 8487 فتاه وسيدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والقوي العاملة وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

وفي نهاية الإجتماع وافق مجلس تنفيذي المحافظة على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن طلب الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والنقل البري للموافقة على نقل تبعية 5 كباري علوية داخل مدينة الزقازيق وهي كوبري ( الصاغة - الزراعة - عبد العزيز على – الصدر - شرويدة ) لمديرية الطرق والنقل بالشرقية.