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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة طنطا : تخفيضات 40% على أسعار المنتجات بمعرضنا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

كشف الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، تفاصيل تنظيم الجامعة معرض لبيع منتجات كليتي الزراعة والعلوم للعاملين بها بنسبة تصل إلى 40%، مشددًا على أن هناك عددا كبيرا من المعروضات والمنتجات مثل الأرز والزيت والسكر.

وقال العشري، خلال تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامي محمد الرميحي، إنّ هذا المنفذ جاء نتيجة لـ3 نقاط مهمة للغاية، الأولى دعم قيم الانتماء للوطن، إذ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على أهمية حب الوطن والانتماء.

وأضاف، أن الانتماء ليس كلاما ولكن فعل أيضا، ثانيا، وبالتالي يتم تنظيم هذا المعرض للتأكيد على فلسفة الجامعة في دعم رؤية مصر 2030، والتي يعتبر تحقيق جودة الحياة من أهم مستهدفاتها.

 

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين"

وتابع: "النقطة الثالثة، هي تكافل الأجهزة والمؤسسات في رفع المعاناة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين"، مشيرًا إلى أن المعرض يدعم بعض السلع الغذائية لتلبية احتياجات المستفيدين، حيث تقدم وزارة الزراعة بعض الخضروات والطماطم والفلفل، إلى جانب بعض المنتجات المصنعة مثل عسل النحل.

جامعة طنطا مصر وزارة الزراعة الزراعة قنا

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