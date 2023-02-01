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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من شوبير بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي بمونديال الأندية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته بفوز الفريق أمام أوكلاند سيتي في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"  نهاية المباراة - الأهلي يتأهل إلي ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز علي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة".

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أحرز الأهلي  الهدف الثالث في أوكلاند سيتي من عمر الشوط الثاني  في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم للأندية.

وجاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 86 ،بعد جملة رائعة تنتهي بتمريرة رائعة بالكعب من كهربا إلى تاو يسددها بيمناه من فوق حارس أوكلاند إلى داخل الشباك


وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 46 ،عن طريق حسين الشحات قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف الأهلي الهدف في الدقيقة 56 من تمريرة بينية من حمدي فتحي حاول مدافع أوكلاند التصدي لها لتمر من تحت قدمه وينفرد شريف بالمرمى ويسددها على يمين حارس أوكلاند داخل الشباك

وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 6 بعد تمريرة طولية رائعة من علي معلول إلى محمد شريف الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وسيطر أوكلاند سيتي على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وأرسل حمدي فتحي عرضية لـ حسين الشحات من ركلة ركنية من الطرف الأيمن بضربة رأسية لكن دفاع أوكلاند يبعد الكرة في الدقيقة 23.

وجاءت عرضية من محمد هاني تمر من فوق حارس أوكلاند تصل عند عبد القادر يراوغ لاعب أوكلاند بصورة رائعة ويرسلها عرضية يتصدى لها دفاع أوكلاند ثم مطالبة بركلة جزاء من قبل لاعبي الأهلي في الدقيقة 51.

ويشارك فريق الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا ومروان عطية وعلي لطفي وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وحمزة علاء ومحمد فخري ومحمد أشرف

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