مفاجأة في أسعار أودي Q2 وQ3 لعام 2023

كشف الوكيل الرسمي لعلامة أودي الألمانية في مصر عن أحدث أسعار سيارات آودي Q2 وQ3 موديل 2023 بجميع فئاتهما، يقدم لكم موقع صدى البلد القائمة الكاملة بأسعار السيارتين.

أسعار سيارة أودي Q2 موديل 2023 في السوق المصري

في آخر تحديث للأسعار، سجلت سيارة أودي Q2 موديل 2023 الفئة الأولى Advanced سعر مليون و100 ألف جنيه في السوق المصري.

بينما سجلت الفئة الثانية S-Line من سيارة آودي Q2 موديل 2023 سعر مليون و350 ألف جنيه مصري.

أسعار أودي Q3 موديل 2023 في السوق المصري

ووفقًا لقائمة الأسعار الأخيرة التي أصدرها وكيل سيارات آودي الألمانية في مصر، فقد تخطت أسعار سيارة آودي Q3 موديل 2023 المليوني جنيه.

سجلت الفئة الأولى Advanced من سيارة آودي Q3 موديل 2023 سعر مليون و450 ألف جنيه مصري.

وبلغ سعر الفئة الثانية S-Line من سيارة آودي Q3 موديل 2023 الجديدة مليون و600 ألف جنيه مصري.

بينما سجلت الفئة الثالثة Q3 Sportback موديل 2023 سعر مليون و750 ألف جنيه مصري.

فيما وصل سعر الفئة الرابعة Q3 Sportback موديل 2023 إلى 2 مليون و100 ألف جنيه مصري.