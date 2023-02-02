عاجل
للمرة الأولى منذ سنوات.. ارتفاع معدل الجريمة في اليابان‎‎ ريهام عبد الغفور .. تعرف على أحداث الحلقة 5 من " أزمة منتصف العمر " تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج إضرابات عمالية ضد الغلاء تشل الحياة في بريطانيا.. أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية.. روسيا تهدد إسرائيل برد عسكري انتقامي.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية اليوم وكيل الأزهر السابق يحذر من التعصب الرياضي: على المصريين المهتمين بالكرة الفرح بفوز الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون هزيمة .. أوكلاند سيتي ينضم لضحايا الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر

مارسيل كولر
مارسيل كولر

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وحصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر : 

السويسري مارسيل كولر وصل إلى مباراته رقم 21 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس .

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى 21 مباراة 
نجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 17 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 4 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

 لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية.

المادة 6 .. ننشر بنود عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا

الزمالك ليس الأول.. كولر يقود الأهلي إلى 19 مباراة بدون هزيمة

الأهلي بدون هزيمة تحت قيادة كولر 

الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي

الأهلي  4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدورى

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سى الجولة السابعة بالدورى

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة  عشرة بالدوري

 الأهلي 1-0 البنك الأهلى الجولة الخامسة عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب 

الأهلى كولر أوكلاند سيتي كأس العالم للاندية محمد شريف فريق سياتل حمدي فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

50 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

موضوعات متعلقة

بثلاثية .. حسين الشحات نجم الأهلي يعادل رقم ميسي ورونالدو بالمونديال

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

ترشيحاتنا

50 ألف جنيه لكل أسرة مصرية.. 8 سينايوهات لحل أزمة الزيادة السكانية|مقترحات برلمانية

العثور على جثة رضيع داخل حمامات السيدات بمستشفى ناصر العام

بدون هزيمة .. أوكلاند سيتي ينضم لضحايا الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر

طقس مصر اليوم.. الأرصاد تبشر بتحسن الأحوال الجوية |تفاصيل

وزيرة الهجرة: لا نعارض رغبات الشباب ونسعى لتوفير الفرص الآمنة

تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمس القلب.. شاهد ردة فعل أحمد حلمي على صوت منشد شاب

هتنجذبي له في البداية.. إزاي تعرفي إن الشخص المرتبطة بيه مختل عقليا؟!

بعد النقل للعاصمة الإدارية.. ما مصير مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية| تفاصيل

يخفض الكوليسترول بنسبة 60%.. تناول هذا الطعام على مائدة الإفطار

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ