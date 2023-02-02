بدون هزيمة .. أوكلاند سيتي ينضم لضحايا الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس بالدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

وحصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

أرقام فريق الأهلي تحت قيادة كولر :

السويسري مارسيل كولر وصل إلى مباراته رقم 21 مع الأهلي منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريس .

السويسري مارسيل كولر قاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى 21 مباراة

نجح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في تحقيق الفوز في 17 مباراة.

وشهد النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 4 تعادلات فى مختلف البطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

لم يتعرض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لأي هزيمة في مختلف البطولات المحلية.

الأهلي بدون هزيمة تحت قيادة كولر

الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا

الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة بالدوري

الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدوري

الأهلي 2-0 الزمالك نهائي كأس السوبر المحلي

الأهلي 4-1 الداخلية الجولة الثالثة بالدوري

الأهلي 1-1 (4-3 ركلات الترجيح) المقاولون الدور ربع ربع النهائي لبطولة كأس مصر

الأهلي 2-1 طلائع الجيش الجولة الخامسة بالدوري

الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدورى

الأهلي 1-1 فيوتشر إف سى الجولة السابعة بالدورى

الأهلي 2-1 فاركو الجولة الثامنة بالدوري

الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري

الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الجولة العاشرة بالدوري

الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 إنبى الجولة الثانية عشرة بالدوري

الأهلي 0-0 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري

الأهلي 3-1 سموحة فى نصف نهائى كأس مصر

الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

الأهلي 1-0 البنك الأهلى الجولة الخامسة عشرة بالدوري

الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية المغرب