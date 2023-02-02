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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار وطقس متقلب بالدقهلية.. وعزوف الصيادين عن النزول لبحيرة المنزلة|صور

امطار بالدقهلية
امطار بالدقهلية

شهدت قرى ومراكز محافظة الدقهلية سقوط أمطار خفيفة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح شديدة. 

و قام عدد من أصحاب المحلات بإغلاق الأبواب مع تكدس مرورى بسبب تراكم المياه بالشوارع. 
فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولاً بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.
وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، فى تطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه أولاً بأول .
وعزف صيادو بحيرة المنزلة عن النزول للصيد نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار. 
 

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