أمن الطاقة.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر مصر الدولي للبترول 12 فبراير

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023" يوم ١٢ فبراير المقبل، لافتا أن المؤتمر يفتح أبوابه للجمهور يوم ١٣ فبراير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس للكشف عن تفاصيل معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023" خلال نسخته السادسة لعام 2023 والمُقرر إقامته خلال الفترة 13 إلى 15 فبراير الجاري.

وأكد وزير البترول أن المؤتمر أصبح له مكانة رائدة في المنطقة، حيث أن ٧٠٪ من المشاركين من الشركات والمؤسسات الأجنبية وهو ما يعكس أهمية مصر على خريطة صناعة البترول والغاز في العالم.

ويستهدف المؤتمر مناقشة آليات التحول فى مجال الطاقة، وأمن الطاقة، مع التطرق لملف العمل المناخي وتعزيز الجهود المشتركة، وهو ما يسهم في إعادة تشكيل الأسواق العالمية.



وتتضمن أجندة "إيجبس 2023" المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدول أعمال موسع عبر مؤتمراته الخمسة الفرعية، والتي تغطي المحاور الاستراتيجية، والفنية، والتمويل والاستثمار، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة في الطاقة.

وتضم هذه المؤتمرات أكثر من 65 حلقة نقاشية، كما تجمع نحو 2000 مشارك، وأكثر من 260 متحدث للمشاركة في الحوار، وعرض الحلول والاستراتيجيات التي ستعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية.

ويضم المؤتمر الاستراتيجي- المؤتمر الأول- والذي ينعقد على مدار يومين مجموعة كبيرة من الوزراء وكبار المسئولين والمدراء التنفيذيين لأكبر شركات الطاقة، وذلك لمشاركة الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا في إطار ثلاث ركائز أساسية وهي: الاقتصادات الجيوسياسية والعالمية، وتحول وحلول الطاقة، والجيل القادم من النظم البيئية للنفط والغاز والطاقة، كما يسلط المؤتمر الضوء على الأهمية المتزايدة لدور شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية المستدامة.

وتشمل المناقشات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون؛ ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بفلسطين المهندس ظافر ملحم، وزير المناجم والمحروقات في جمهورية غينيا الاستوائية والرئيس القادم لمنظمة أوبك 2023 غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وأمين عام منظمة "أوبك"هيثم الغيص، والأمين العامّ لمنظمة أوابك علي سبت بن سبت، والمدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط الدكتورة هدى بن جنة علال، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي يونس علي جيدي، وزيرة البترول والطاقات بالسنغال صوفي جلاديما، فضلا عن عدد كبير من رؤساء شركات البترول والطاقة المحلية والدولية.

ومع التركيز المتزايد والمستمر على الاستدامة، يستضيف إيجبس 2023 مؤتمر الاستدامة في الطاقة بأجندة محددة لمعالجة تصاعد المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطبيق معايير الصحة والسلامة بالعمل.

ومن المُقرر أن يختتم معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس2023" فعالياته بإقامة حفل لتوزيع الجوائز، حيث اختارت لجنة التحكيم 30 متأهلاً للتصفيات النهائية من خلال عملية تقييم من مرحلتين، وذلك بعد حصولها على مزيج استثنائي من الطلبات العالمية والإقليمية عبر 8 فئات.