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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مفاجئ من البنك الدولي بشأن استقدام الغاز المصري إلى لبنان

لبنان - علم
لبنان - علم

أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن البنك الدولي ابلغه أن قرض تمويل استقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إلى لبنان مجمَّد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعماله. 


وبعد لقاء بوصعب ومعه مجموعة من  النواب اللبنانيين  نعمة أفرام ومارك ضو وياسين ياسين مع مسؤولين من البنك الدولي في واشنطن أشار بوصعب إلى أن هؤلاء عزَوا هذا الأمر إلى عدم إنجاز لبنان كلَّ الإصلاحات المطلوبة للكهرباء من دون أن يربطوا ذلك بعقوبات قانون قيصر.

وقال بوصعب:" سنضع هذا الموضوع بيد الحكومة وتحديداً رئيسِها نجيب ميقاتي ووزيرِ الطاقة وليد فياض"، داعياً إلى مصارحة اللبنانيين بهذا الواقع المستجد.

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