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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معرض إيدكس في الإمارات .. الأضخم والأكبر في تاريخ المنطقة

صدى البلد

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الجديدة لمعرض إيدكس للصناعات الدفاعية ويعتبر الأضخم والأكبر في تاريخ المنطقة.

يشكل معرض الدفاع الدولي آيدكس الذي يشكل أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتتضمن دورة العام الحالي مشاركة 59 دولة وتوسعاً بنحو 23 % في مساحات العرض.

وينطلق المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعتبر الدورة الجديدة هي الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض وتشارك فيه 1112 شركة من 59 دولة و38 جناحا على مساحة عرض صافية تصل إلى 133000 متر مربع، إضافة إلى مشاركة أكثر من 77 وزير دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافةً إلى وفود عسكرية من 82 دولة على كافة المستويات القيادية، كما تشارك الإمارات بأكبر جناح وطني يضم أكثر من 140 شركة وطنية.

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