20 محاضرة وبحثا ناقشها المؤتمر الأول لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة المنوفية

عقد قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان الجديد في الأمراض الروماتيزمية، بحضور الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية وعدد كبير من أساتذة وأطباء الطب الطبيعي والروماتيزم بالجامعات المصرية.

أعرب الدكتور عبد الرحمن السباعي عن سعادته بحضور المؤتمر وأشاد بالمؤتمر وما يناقشه من أبحاث علمية ،مؤكدا أن قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل من الأقسام المتميزة التي ساهمت في تخفيف معاناة المرضي لتداخله مع معظم التخصصات الطبية .

كما أكد عميد الكلية أهمية الأبحاث المشتركة بالتعاون مع الأقسام المختلفة للوصول للعلاج الأمثل للمرضي ،موضحا أنه تم إنشاء المعمل المركزي بالكلية ليكون نواة لوحدة الأبحاث التي سيتم إنشاؤها بالمدينة الطبية للباحثين من جميع الأقسام.

أشارت الدكتورة سمر جابر رئيس القسم ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر ناقش من خلال 4 جلسات علمية 20 محاضرة استعرضت الجديد في علاج أمراض الروماتيزم ومنها مناقشة علاج تليف الرئة في الأمراض الروماتيزمية ،والحديث في علاج العدوي المختلفة والحالات الطارئة في الأمراض الروماتيزمية وعلاج هشاشة العظام.

كما ناقش المؤتمر أمراض الجهاز الهضمي وعلاقتها بأمراض المناعة وعلاج مرض الصدفية المفصلي، والجديد في علاج التهاب الأوعية الدموية المناعي.

وأوضحت رئيس القسم ان المؤتمر ناقش أيضا الإجراءات التي يجب إتباعها قبل إجراء الجراحات لمرضي الروماتيزم إلي جانب مناقشة الجديد في العدوى المزمنة والانتهازية في حالات الأمراض الروماتيزمية والمناعية.



وأكد المؤتمر أهمية توفير الأدوية الحديثة في منظومة العلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي وضرورة إجراء فحص دوري لمرضي الأمراض الروماتيزمية والمناعية وضرورة تلقيهم لقاح فيروس كورونا .

وشارك في تنظيم وإعداد المؤتمر الدكتورة دينا الشراكي والدكتورة داليا صلاح سيف.