كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

اهتمت برامج التوك شو ، خلال الأسبوع الماضي بأزمة اللاعب اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، وخاصة بعد تألقه اللافت للأنظار في بطولة الدوري العام، و بموضوع مشاركته في مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

في البداية قال الإعلامي أحمد موسي، إن اللاعب الدولي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أرسل خطابًا لفيفا، لسؤاله عن أحقيته بالمشاركة مع الأهلي في ظل انتهاء مدة إيقافه يوم 6 من شهر يناير المقبل.

الاتحاد الدولي رد

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه الاتحاد الدولي رد بعدم أحقية اللاعب في المشاركة مع الفريق الأحمر، قبل سداد قيمة الغرامة المالية الموقعة عليه كاملة، متابعا أن كهربا لازم يدفع الغرامة بالفوائد، والزمالك عايز فلوسه كاملة بالدولار ودي فرصته.



وتابع موسى، أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهناك أكثر من مقترح عن حل للأزمة، ومقترح سداد كهربا جزء من الغرامة وتحديد مواعيد سداد باقي الأقساط بضمان النادي الأهلي.

وتابع أحمد موسى، إلى أن الفيفا قرر إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر آخرى لحين سداد اللاعب الغرامة الموقعة عليه، لصالح نادي الزمالك، والتي تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار.

كهربا مش هيكمل

من جانبه أكد الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن :"احب اقول لجماهير النادي الأهلي، النادي الأهلي مش هيفضل كده، ولا كهربا هيفضل يلعب بالمستوى ده، ومش هيكمل و2 فبراير ينقطع الفولت".