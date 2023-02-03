عوض تاج الدين: المبادرات المقدمة لقطاع الطفولة غير مسبوقة في تاريخ مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن جميع المصريين يلمسون المبادرات الخاصة بالصحة بصفة عامة، وهدفها الاساسي الوصول بالإنسان إلى أجود انواع الصحة التي تنعكس على التعليم والصحة والاداء والانتاج.



وأشار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الاولى، إلى أن مجموع المبادرات والخدمات التي تنفذ لقطاع الطفولة غير مسبوق في مصر، مضيفا: "نعمل على كذا شق، والشق الاول التطعيمات أو اللقاحات، وفي مجموعة اساسية اجبارية تقدم للأطفال حتى نقيهم من مشاكل صحية".



وأوضح عوض تاج الدين، أن المشاكل الصحية للأطفال يكون لها تأثير سلبي كبير وأمراضهم تنعكس على الاسرة كلها، مستشهدا بالتطوير الحادث في مواجهة بعض الأمراض قائلا: "في تطعيمات كثيرة والتطعيمات مثلا ضد شلل الاطفال ومصر حاليا خالية من شلل الأطفال".



وتابع: "أصبحت كل الفئات العمرية تحصل على اللقاحات وفي استمرارية ومتابعة، كما أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من الحصبة والحصبة الالماني وفي لقاحات ضد الالتهابات الرئوية، فضلا عن مبادرة للكشف عن السمع والخلل في السمع".

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل متحور كورونا في مصر وآخر تطورات الإجراءات الإحترازية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" أعداد إصابات كورونا قلت في جمهورية مصر العربية، وهذا أمر جيد، لكن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأوضح:" ارتداء الكمامات مهمة جدا لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرضية، وكذلك لأصحاب الأمراض التنفسية، وهذه الكمامة تحميهم من احتمالات كبيرة للإصابة.

وأضاف عوض تاج الدين:"أنا أطمئن الجميع بأن مصر ناجحة في السيطرة على كورونا ومتحوراتها حتى الآن، متابعا:"حدوث المتحورات لفيروس كورونا أمر طبيعي ومتوقع، لكن ما يهم المؤسسات الصحية هو شدة المرض من عدمه والوضع المرضي والوبائي منها.