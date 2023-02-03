محافظ الدقهلية: إحالة 170 محضر مخالفات تموينية للنيابة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكد المحافظ أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 170 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه مختار لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر .

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنزلة ومنية النصر ونبروه وميت سلسيل وطلخا وبنى عبيد ودكرنس وتمى الأمديد والسنبلاوين وميت غمر علي مدار يومين وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة باشراف الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وخلال اليوم الاول تم ضبط 30 مخالفة تموينية والمحاضر التي تم تحريرها شملت 7 محاضر نقص وزن و4 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و3 محاضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها 30 شيكارة ) محضر عدم إعطاء بون صرف 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار. 2 محضر غش وتدليس ،2 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك ،محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ،2 محضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى محضر عدم وجود فواتير ،محضر تبديد حرز ، محضر مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ علي 110 كجم لحوم متنوعة و17طن أعلاف وردة نخاله و1000 علبة سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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