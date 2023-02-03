عبد الكريم: تيسيرات مالية لدعم وتشجيع المصنعين وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى

عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس ادارة هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة اجتماعا موسعا مع اعضاء جممعية رجال الأعمال المصريين بمقر الجمعية بحضور المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجد المنزلاوى امين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وعدد من قيادات الهيئة وتحديث الصناعة وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وانجازات لخدمة المجتمع الصناعي .



وكشف عبد الكريم ان هيئة التنمية الصناعية خلال الشهور الماضية شهدت جهودا دؤوبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير الاجراءات حيث تقوم الهيئة بالعمل علي تطوير كافة اجراءاتها وخدماتها لسرعة تقديم الخدمات للمستثمر مما اثمر عن طفرة كبيرة في معدلات اداء الهيئة.

وتابع : هيئة التنمية الصناعية لم يعد لديها اي سجلات صناعية او رخص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها ، مؤكدا على انه اصدر تعليمات مشددة بعدم التأخر في تجديد او اصدار اي سجل صناعى باي حال من الاحوال.

تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى

وعلى صعيد توفير الاراضي الصناعية ،أكد أن الهيئة قامت باعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى المميكنة لتقديم الخدمة بحيادية وشفافية تامة ، ويمكن للمستثمر حجز الأرض وانهاء الاجراءات من اي مكان بالعالم كاشفا عن عرض اكثر من ٢ مليون متر مربع من الاراضي المرفقة في محافظات مصر

وكشف عن أن الهيئة حققت ٣٠٠% زيادة في تخصيص الاراضي الصناعية في النصف الاخير من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالنصف الاول من العام،كما شهدت التصرفات العقارية تطورا ملحوظا في الاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية

من ناحية أخرى فقد قامت الهيئة بتقديم تيسيرات غير مسبوقة من للصناع في ضوء توجيهات القيادة السياسية حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم ٥٠٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعا للمستثمر علي سرعة انهاء المشروع واستخراج السجل

وأشار المهندس محمد عبد الكريم الى دور الهيئة في التخطيط للصناعة من خلال تحديد خارطة للصناعات الحالية والمستقبلية ذات المكون التكنولوجي وتتميز بنسب عاليةً للنمو وتمتلك مصر المقومات والممكنات لنجاحها



من جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية على ان اعضاء الجمعية يلاحظون باهتمام ما تقوم به الهيئة من جهد لسرعة الانجاز وأحد علي اهمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة فى توفير المعلومات وحل التحديات مع رجال الأعمال.

