صحة الدقهلية: غلق 42 منشأة دون ترخيص وإعدام 809 كيلو أغذية فاسدة

أكد شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 172 منشأة تبين أن منها 41 دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 131 محضرا وسحب 61 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 809 كيلو من أغذية متنوعة و240 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.

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