تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة الجابون وديا استعدادا لـ زامبيا

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، التشكيل الرسمي للمنتخب في مواجهة الجابون وديا مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهتي زامبيا ذهابا وإيابا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويدخل المنتخب الأولمبي مباراة اليوم الودية أمام الجابون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي الجابري.

الدفاع: أحمد عيد، محمد المغربي، محمد طارق وحاتم محمد سكر.

خط الوسط: محمود صابر، محمود جهاد ومحمد شحاتة.

الهجوم: مصطفى سعد، إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في الفترة ما بين الثاني من شهر نوفمبر المقبل وحتى الـ26 من الشهر ذاته في المغرب، حيث يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للأولمبياد فيما يشارك الرابع في الملحق مع قارة آسيا.