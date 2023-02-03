كفر الشيخ.. إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطوبس والرياض

واصلت حملات مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتمكنت حملات مجلسي مدينتي مطوبس والرياض من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



تابع اللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإزالة حالتي تعدٍ بحوض الساحل القبلي أملاك دوله، زمام جمعية إبيانة الزراعية بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بمطوبس، بحضور المهندس محمد أبو حسين، والمهندس أحمد داود، مدير حماية الأراضي بمطوبس، والمهندس ضياء خليل، حماية النيل، وياسر المنزلاوي، وكيل القسم الهندسي، وتمت الإزالة، وتسليم الأرض الجمعية الزراعية جهة الولاية خالية من التعديات الحفاظ عليها من التعدي.



كما تابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام جمعية البشائر التابعة للوحدة المحلية، وقرية أبو ريا، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية.