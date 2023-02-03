بعد استشهاد شاب فلسطيني.. أشتية يحذر من جرائم الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة:“إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لا تتوقف حتى تستأنف من جديد، ويذهب ضحيتها أطفال وشباب ونساء”.

وحذر أشتية من تبعات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مضيفا: “متوالية القتل الإسرائيلية تتواصل دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية".

وذلك بعدما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية.

و يدعى الشاب الشهيد عبد الله قلالوة،وذكرت وسائل إعلام عبرية إن قوات الجيش قامت بتحييد شاب فلسطيني حاول خطف سلاح جندي إسرائيلي جنوب نابلس

وأدان اشتية سلطات الاحتلال بقتل الشاب، واعتبرها جريمة.