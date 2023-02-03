اعرف مواصفات هاتف Sony Xperia 1 V قبل طرحه رسميا

تستعد شركة "سوني" لطرح هاتفها الرائد (فلاج شيب) الجديد Xperia 1 V خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالفعل ظهرت صور مسربة تكشف عن التصميم الجديد لموديل 2023 والتغييرات التقنية المتوقعة.

وفقا لموقع gizmochina التقني، تُظهر الصور الأحدث للهاتف أن Xperia 1 V خضع لإعادة ضبط من حيث الشكل مقارنة بهاتف Sony Xperia 1 V موديل العام الماضي.

نجد أن جزيرة الكاميرا في اللوحة الخلفية لـ سوني Xperia 1 V أنها لا تحتوي على كاميرا ToF أو مستشعر RGB IR كما هو الحال في الموديل الذي يباع حاليا، بل تحتوي جزيرة كاميرا Xperia 1 V البارزة قليلاً على ثلاث عدسات، وفلاش LED ، وميكروفون ، وعلامة ZEISS التجارية، وستكون العدسة الثالثة زووم منظار.

Sony Xperia 1 V

المواصفات الكاملة لـ Sony Xperia 1 V

نشر موقع priceinall كل المواصفات المتوقعة للهاتف القادم من سوني، سيكون مع شاشة OLED قطرها 6.5 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، بدقة 1644 في 3840 بيكسل وكثافة بيكسلات 643 بيكسل لكل بوصة مع نسبة طول إلى عرض 21:9 وتدعم الشاشة تقديم مليار لون كما أنها تأتي بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus.

سيتم تشغيل هاتف سوني إكسبريا الجديد من خلال وحدة معالجة مركزية من كوالكوم SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانو ثماني النواة مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Adreno 740، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 12/16 GB رام وسعة تخزين أساسية 256/512 GB روم نوع UFS 3.X كما أنه يدعم زيادة مساحة التخزين من خلال إدخال كارت ميموري ويوجد منفذ microSDXC.

Sony Xperia 1 V

يحزم الموبايل الجديد من سوني Xperia 1 V بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة على الشحن السريع 30 وات، ويأتي مع أبعاد طول 165 مم وعرض 71 مم و سمك 8.2 مم، مع شاشة حماية زجاجية تتحمل الصدمات من Gorilla Glass Victus في اللوحة الأمامية أو الخلفية.

يأتي الجهاز مع تصنيف IP65/IP68 مما يعني أنه مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، ويأتي بألوان أبيض وأسود و أرجواني.

بالنسبة للكاميرات ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيسكل، مقترنة بـ 3 كاميرات أخرى، اثنان بدقة 12 ميجابيكسل والأخيرة بدقة 0.3 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل.