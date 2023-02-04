أحمد خميس رمضان على ردار نادي سموحة في الموسم المقبل

اقترب اللاعب أحمد خميس رمضان، ظهير نادي بيلا، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري الممتاز، خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2023.

وبات لاعب بيلا، على ردار نادي سموحة، بقيادة مدربه أحمد سامي، حيث يسعى الأخير إلى تدعيم صفوف فريقه، كما ان ضم أحمد خميس رمضان يبدو سهلاً، كون اللاعب أحد أبناء النادي الساحلي.

ويملك اللاعب، معدل تقييمي جيد للغاية، خلال محطاته الرياضية، بداية من سموحة، مروراً بالمنتزة، ثم احترافه في تايلاند، ووصولاً لناديه الحالي بمحافظة كفر الشيخ.

ويجيد "رمضان" في مركزه الأساسي الظهير الأيسر، وأيضا في مركز الجناح، وهو ما يعول عليه الجهاز الفنى لنادي بيلا، الذي يثق تماماً فى قدرات نجم نادي بانكوك التايلاندي السابق، ويعول عليه كثيراً فى تغيير مجرى المباريات بفضل مهارته التى يمكن أن تساهم فى تغيير نتيجة بعض المباريات.

ولعب صاحب الـ 24 عاماً، في عدد من الأندية، بمركز الجناح الأيسر، وبدأ ممارسة كرة القدم في فريق الناشئين بنادي سموحة المنتمي للدوري المصري الممتاز، ومنها انتقل إلى نادي المنتزة السكندري، ثم انتقل إلى صفوف نادي بانكوك، وقضى فترة احترافية في الدوري التايلاندي منذ موسم ٢٠٢٠، حتى عاد لبلاده، عبر بوابة نادي بيلا.