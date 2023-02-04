يعقوب العنزي يشيد باختيار مصر لتنظيم البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

أشاد يعقوب العنزي لاعب نادي الشباب الرياضي الكويتي للكرة الطائرة، باختيار الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، مصر لتنظيم البطولة الإفريقية المحدد موعدها شهر أغسطس المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وأشار يعقوب العنزي، إلى أنه يسبق بطولة أفريقيا البطولة العربية لكرة الطائرة، والتي تقام في مصر أيضا خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين، وهذا الاختبار يدل على إمكانية وقدرات مصر على التنظيم.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية للرجال، قد تفقدا الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، التي ستقام عليه البطولة خلال الفترة من 18 وحتى 3 مارس المقبلين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتفقد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، وعمرو مخلوف، أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة العليا للبطولة العربية للأندية، وحسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وبرفقة الدكتور محمد أبواليزيد، مدير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وبعض رؤساء اللجان، صالات في استاد القاهرة.

يعقوب العنزي لاعب نادي الشباب الرياضي

يذكر أنه قد تم تفقد صالتي رقم 2 و3 باستاد القاهرة الدولي التي ستقام عليهما مباريات البطولة، بالإضافة إلى صالة رقم 4 التي ستتمرن عليها الأندية المشاركة في البطولة.

جدير بالذكر، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد عقد اجتماعًا هامًا الأحد الماضي، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وأثنى على أداء مجلس الإدارة ونجاحهم في الفترة الأخيرة لإعادة الاستقرار للعبة، والعمل بقوة لتجهيز المنتخبات الوطنية للمنافسة على الألقاب القارية والعالمية.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة عن مشاركة 16 ناديًا في البطولة، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر "البحرين"، نادي بني ياس "الإماراتي"، نادي الوكرة "قطر"، النادي الأهلي "قطر"، نادي الزمالك "مصر"، النادي الأهلي "مصر"، نادي الميناء "اليمن"، نادي خيبل المهرة "اليمن"، نادي السيب "عمان"، نادي كاظمة "الكويت"، نادي القوات "فلسطين"، نادي الصداقة "فلسطين"، نادي مصافي الشمال "العراق"، نادي السويحلي "ليبيا"، نادي أهلي طرابلس "ليبيا"، نادي الكويت "الكويت".