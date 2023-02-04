عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رئيس هيئة قناة السويس ضرب مروجى الإشاعات فى مقتل

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ضرب مروجى الاشاعات والاكاذيب حول ملكية قناة السويس فى مقتل مشيداً بتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس وتعليقه الواضح والحاسم على شائعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما وتأكيده أن قناة السويس مملوكة لمصر والشعب المصرى، وكل العاملين فى القناة مصريين وستظل كما هى بإدارتها.

وأعلن " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع الفريق اسامة ربيع بأنه يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس هيئة قناة السويس بأن الشائعات تزداد حول المشروعات القومية الناجحة وخاصة بعد إعلان قناة السويس عن أرباحها الشهر الماضي بارتفاع نسبة الأرباح لـ47%، وارتفاع عدد السفن التي مرت من قناة السويس بنسبة 21% الشهر الماضي وأن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس الجديدة، كما أن القناة السويس الجديدة مصدر لجذب العديد من الشركات الملاحة التي مرت مؤخرًا عبر القناة.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن قوى الشر والإرهاب والظلام تصاب بالهوس والجنون كلما رأت استمرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواصلة نجاحاتها واستكمال انجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد مشيداً بازدياد الوعى لدى المصريين وعدم انسياقهم وراء الاشاعات والاكاذيب التى يتم بثها ضد الدولة المصرية.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بما كشف عنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بما تم تداوله بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأى صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً.

وأكدت هيئة قناة السويس أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصرى، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التى تهدف إلى التشكيك فى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجى تلك المنشورات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة رئيس هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأوراك بـ90.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 فبراير 2023

صدمة .. إعلامي : الزمالك لن يتمكن من قيد صفقاته حتى لو دفع المديونية

ترشيحاتنا

تعاونت مع سيلفستر ستالون.. وفاة نجمة عالمية عن عمر يناهز 83 عاما

40 للبلطي الأسواني.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 4 فبراير 2023

ورقة تحول مراهقة إلى مليونيرة.. كيف حصلت على 48 مليون دولار

نجوم رفضوا عرض حلقاتهم وأزمة الشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف أسرار برنامجه وفيلمه

إسماعيل فرغلي للسيدات: لو عرفتي إن جوزك بيخونك اوعي تتحديه انتي الخسرانة!

اختطاف فتاة عراقية في ليبيا ..وتدخل عاجل من الخارجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف صادم .. سيدة تترك رضيعها على إحدى الشواطئ لسبب غريب

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

فيديو

فى ذكرى وفاة نادية لطفي.. تزوجت 3 مرات وأحبت اللوحات المصرية والمطبخ

على عينك يا تاجر.. إطلالات رانيا يوسف الساخنة تثير الجدل| فيديو جراف

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ