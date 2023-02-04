محافظ الدقهلية يتابع أعمال الوحدات المحلية فى مراكز ومدن المنصورة

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الوحدات المحلية في رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال التجميل والإنارة مستمرة وكذا متابعة تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع كافة أشكال المخالفات..

كما تابع محافظ الدقهلية أعمال الوحدات المحلية فى كل من مراكز ومدن المنصورة وحي غرب وطلخا وشربين وأجا ودكرنس والمنزلة وبني عبيد وتمي الامديد ومحلة دمنه والكردي.

ففي مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدى على أرض إصلاح زراعى على مساحة 80 متر مربع بقرية كوم الدربى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم متابعة اعمال رفع المخلفات والقمامة بقرية ميت الصارم بنطاق المركز.

وفي نطاق المنطقة المركزية ومن خلال جهاز النظافة والتجميل باشراف السيد، أكرم السقا مدير التجميل بجهاز النظافة فقد تم متابعة اعمال كنس ورفع الأتربة من مدخل كوبرى طناح ومنطقة عزبة الحلواني، كما تم رفع مخلفات تهذيب الاشجار والنباتات من محيط مستشفى الكلى وشارع الجيش كما تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة بشارع الجيش وشارع الجمهورية بنطاق حى شرق كما تم رفع أتربة وتجمعات شارع المشاية ومخلفات تهذيب الأشجار بمحيط مستشفى الكلى بشارع جيهان وتم كذلك متابعة تطهير بيارات المطر بشارع المشاية وتم تهذيب التربه والنجيله بالجزيره الوسطى بشارع الجيش واأعمال غسيل ش عبد السلام عارف.

وفي نطاق حي غرب المنصورة قال المحاسب سيد النخيلى رئيس الحى انه تم متابعة أعمال قطاع النظافة حيث تم رفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق الحى ومنها شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفي الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور وكوبري سندوب وشارع العبور ومنطقة سندوب بالاضافة لمتابعة اعمال كنس ورفع الاتربة بالسيارات المكنسية واعمال غسيل الشوارع بعد رفع الاتربة،كما تم متابعة أعمال الصيانة الشاملة للخلايا الإلكترونية وكشافات اعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع الكائنة بنطاق الحى لترشيد استخدام الكهرباء،كما تم متابعة اعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى حيث تم تقليم الحشائش ورفع ناتج أعمال التقليم بمنطقة شارع عبد السلام عارف،وشارع الجيش ومحيط مستشفي المنصورة العام.

وفي مركز ومدينة طلخا قال محمد أمين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة اعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الطفل بشارع الشهيد صلاح مصطفى بالمدينة كما تم متابعة اعمال منظومة النظافة بالمدينة حيث تم تقسيم المدينة لعدد 13 منطقة وقد بلغ ما تم رفعه من القمامه والمخلفات مايزيد علي 175طن من القمامه ونقلها للمقلب العمومي كما تم متابعة تنفيذ عملية توريد وتركيب أعمدة كهرباء جهد منخفض طريق رافد جمصه كما تم تنفيذ حملة صيانة وتجنيط اعمدة وولاعات الاناره العامه بنطاق قرى الوحدة المحليه بقرية دميره حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

وفي مركز ومدينة شربين قالت المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة المرور علي الوحده المحليه بقرية دانجواي للاطمئنان على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم انهاء احدي المشكلات بين المواطنين والشركه المنفذه لأعمال طريق الاحمديه/ الصبرية وتذليل العقبات لسرعة التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة، كما تم متابعه أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بنطاق المدينة وذلك ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية لهذا العام، وتم التعامل الفوري مع احدي المخالفات وهي قيام احد المواطنين بفتح مطلات على الوحده الصحيه وتم علي الفور غلقها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، كما تم متابعه اعمال تنفيذ وانشاء وحده طب الاسره بقرية دانجواي، وكذا متابعة أعمال تدعيم وصيانة الاناره العامة وايضا أعمال الرصف الجاري تنفيذها بقرية الحاج شربيني ضمن مشروعات مبادره حياة كريمة لمتابعة معدلات التنفيذ وفقا للاصول الفنية المقررة.

وفي مركز ومدينة أجا قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة سير العمل بمنظومة النظافة ورفع الأتربة بجانبى الطريق وتجميعها ونقلها من الطريق السريع فى الاتجاهين، كما تابع أعمال حملات نظافه وكنس الأتربة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات بالمدينة بالشوارع الرئيسية والفرعيةشملت شارع الفتح وشارع النصر وشارع الوكيل وشارع أبوالخير وشارع الوحدة العربية ومنطقة النوايرة وزين العابدين و٢٣يوليو الجرن والخواجة كما تم متابعة أعمال الصيانة لكشافات الإنارة المعطلة ومراجعة الأسلاك الكهربائية المتهالكة وعزلها بعدد من قري المركز وشملت مدخل قرية الكرامة وكفر المندرة ومنشأة الاخوه الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة أجا، كما تم متابعة سير العمل للجنة الفنية المكلفة لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء والمقدمة من قبل المواطنين على الطبيعة كما تم الاشراف على أعمال لجنة مديرية الطرق وشركة الخدمة الوطنية بشأن أعمال الرصف بالمدينة وذلك من خلال فحص طبقة الأساس وإختبار قطع فرمه لوضع طبقة السن بالطريق من مجلس المدينه حتى كوبرى أجا الغربى تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتورة آمال بركات رئيس المدينة انه تم متابعة اعمال تنفيذ حملة نظافه موسعه بمحيط وداخل المدينة ونقل القمامة إلى المقلب العمومى بالمنصوره لإظهار الشوارع بالشكل الجمالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحيه للمواطنين.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال الكهرباء حيث تم صيانة كشافات الانارة بالطريق الزراعي وش مسجد شاهين وحى السلاموني وساحة حجازي بالكفر وخلف الجامع الكبير وذلك حرصاََ على سلامة المواطنين،كما متابعة أعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء حيث تم زراعه حوليات شتويه مزهره بامتداد الطريق الزراعي وذلك حرصاََ على اظهار المدينة بالمظهر الحضارى، كما تم متابعة اعمال النظافة و رفع القمامة و المخلفات و تفريغ الصناديق بقرية النسايمة وبالطريق العام.

وفي مركز ومدينة بني عبيد قال المحاسب متولي عبدالعال رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة عدد 5 حالات تعدى على حرم الصرف على جسر بحر حادوس بالتنسيق مع إدارة الصرف بدكرنس وذلك على مساحة 1000متر مربع والتعديات عبارة عن أسوار واحواش بالبلوك الابيض تم ازالتها علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة تمى الأمديد قال المحاسب طه ابو العيش رئيس المدينة انه تم متابعة أعمال فحص رخص البناء بقرية البيضاء وتم ايقاف الأعمال المخالفة كما تم متابعه أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة وعدد من قرى المركز كما تم متابعة أعمال اصلاح كسر ماسورة مياة الشرب بقرية البيضاء بالتنسيق مع مسئولي قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.

وفي مدينة محلة دمنه قال أحمد حمدي رئيس المدينة انه تم متابعة أعمال النظافة حيث قام عمال منظومة النظافة بتمشيط شوارع المدينة من مخلفات القمامة وتحميلها للمقلب الوسيط، كما تم متابعة أعمال مسح وتمهيد الطرق ورفع الأتربة الموجودة بجوار البلدورات لرفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة، كما تم المرور على الحملة الميكانيكية وذلك للإنضباط الإدارى والتفتيش على خطوط سير المعدات ومتابعة العمل بالحملة لرفع كفاءة العمل بها.

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