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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تطرح 5 قطع استثمارية بمدينة العاشر من رمضان

صدى البلد

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فرص استثمارية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، بالإعلان عن طرح عدد (٥) قطع اراضي يهتم بها كل اهالي مدينة العاشر من رمضان.

بدء الطرح الثلاثاء.. الإسكان: أكثر من 6600 حجز مبدئي للأراضي بالمدن الجديدة

الإسكان: خطة 2022-2023 تشمل استثمارات بـ18,7 مليار جنيه بقطاع المرافق

وطرحت وزارة الإسكان قطعة رقم (١/١٧) بنشاط مخبز بالحي ١٦، وقطعة رقم (١/١٢) بنشاط مخبز بمركز خدمات حي الاندلس، وقطعة رقم 11 بنشاط تجارى بمركز خدمات الأندلس بالإضافة لأربع قطع أخرى بمناطق مختلفة.

وتراوح سعر المتر للأراضى المطروحة ما بين 10090 جنيها و 5530 جنيها

ولمعرفه مزيد من المعلومات والحجز يرجي الدخول علي اللينك التالي

http://www.newcities.gov.eg/investment/default.aspx
 

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استثمار وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية مدينة العاشر من رمضان أراضي العاشر من رمضان نشاط تجارى

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