الإسكان تطرح 5 قطع استثمارية بمدينة العاشر من رمضان

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فرص استثمارية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، بالإعلان عن طرح عدد (٥) قطع اراضي يهتم بها كل اهالي مدينة العاشر من رمضان.

وطرحت وزارة الإسكان قطعة رقم (١/١٧) بنشاط مخبز بالحي ١٦، وقطعة رقم (١/١٢) بنشاط مخبز بمركز خدمات حي الاندلس، وقطعة رقم 11 بنشاط تجارى بمركز خدمات الأندلس بالإضافة لأربع قطع أخرى بمناطق مختلفة.

وتراوح سعر المتر للأراضى المطروحة ما بين 10090 جنيها و 5530 جنيها

ولمعرفه مزيد من المعلومات والحجز يرجي الدخول علي اللينك التالي

http://www.newcities.gov.eg/investment/default.aspx

