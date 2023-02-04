حملة تموينية تكتشف بيع 6 أطنان دقيق مدعم في جولة مفاجئة بالدقهلية

شنت مديرية التموين برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وأسفرت الحملة عن ضبط ١٢ مخبز لمخالفة التوجية الوزارى رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧م وذلك لتصرفهم في ١٢٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل ٦ أطنان.

كما تم ضبط مخبز لتجميعه ٤ شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.

وضبط ٨ مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ١٠ : ٢٠ جرام.

كذلك تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كذلك ضبط ٣ مخابز لإجراء مبيعات وهمية ومخبز للانتهاء من الإنتاج ومخبز لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية

وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار توجيه الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية ورصد المخالفات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

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