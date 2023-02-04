صقيع وثلوج وأتربة.. الأرصاد تحذر من 72 ساعة برد قارس| فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر والصغرى تسجل 9 درجات على القاهرة".

وأضافت منار غانم: "نشهد أجواء شديدة البرودة في ساعات الليل كما يتكون الصقيع على المزروعات المتواجدة في وسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، والثلوج تتكون على مرتفعات سانت كاترين".

وتابعت منار غانم: "بداية من غدا سيكون هناك تقلبات جوية ونتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخض على سطح البحر المتوسط وأهم عنصر من التقلبات هو نشاط الرياح المثير للأتربة".

وأكملت منار غانم: "سرعات الرياح ستكون من 30 إلى 50 كيلو متر في الساعة وستكون الرياح محملة بالرمال والاتربة، ومتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يصل 4 أمتار، والتقلبات الجوية مستمرة معنا حتى نهاية الاسبوع الحالي".