الأعلى للإعلام ينعى الدكتور شريف إسماعيل : مصر فقدت رمزا وطنيا متميزا

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية اليوم.



وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل ومحبيه؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وقال المجلس إن مصر فقدت رمزا وطنيا متميزا، طالما بذل الكثير من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن خلال جميع المناصب التي تولاها، كما كان دائما أهلا للثقة وتحمل المسئولية ونموذجا للعطاء والتفاني.



وأضاف أن مصر وشعبها لن ينسوا ما قدمه الراحل من إسهامات في سبيل رفعة الوطن، حيث كان رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معاني حينما تولى مسؤولية رئاسة الوزراء في واحدة من أدق الفترات التي مرت بها مصر.