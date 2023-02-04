رئيس “سيتي كلوب” بعد تأهل الأهلي: “الانضباط والسلوك أساس نجاح المؤسسات”

أشاد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، بأداء لاعبي الأهلي وقدرتهم علي التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية.

وقال مرجان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الانضباط والسلوك أساس نجاح المؤسسات.. مبروك للنادى الأهلى ممثل الرياضة المصرية فى العالم".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم.

