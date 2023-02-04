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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضم مهربي أسلحة وإرهابيين

تسريب قائمة ترقب وصول محظورين من دخول الولايات المتحدة

امن المطارات الامريكية
امن المطارات الامريكية

نشرت قائمة حظر السفر الخاصة بإدارة أمن النقل (TSA) الأمريكية بعد العثور عليها وتسريبها من على خادم مفتوح الأسبوع الماضي عبر شبكة “دارك ويب” بحيث أمكن لأي شخص رؤية اسماء المرتقب وصولهم ومدرجين على القائمة - بصورة تمكن من “مساعدة الإرهابيين في التسلل بسهولة إلى الولايات المتحدة بطرق اخرى مراوغة”.

وحصل موقع ديلي ميل على القائمة الكاملة منذ عام 2019، والتي تُظهر العديد من الأعضاء المتميزين في الحزب الشيوعي الصيني والجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت (IRA) ومهربي الأسلحة والإرهابيين المدانين من الشرق الأوسط.

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وأخبر خبير أمني موقع ديلي ميل أنه في حين أن المحتوى الذي تتم مشاركته على الويب أكثر حداثة بالنسبة لمعظم التنزيلات، فإنه يوفر معلومات عن الأفراد الموجودين في قائمة حظر الطيران

وقال بول فيلد، مستشار الأمن في نيوجيرسي، لموقع  ديلي ميل: “يمكن استخدام قائمة عدم السفر من قبل الأشخاص الموجودين في القائمة؛ لتجنب الإبلاغ عنهم باستخدام معلومات مزيفة أثناء الصعود على متن الطائرة”.

ويمكن إجراء التجاوز عندما يشتري الفرد التذكرة عبر الإنترنت أو عن طريق تعديل بطاقة الصعود إلى الطائرة باسم أخر مزيف أو مسروق.

وتم ابتكار برنامج فحص قائمة "عدم الطيران" منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية وشمل شركات الطيران مقارنة سجلات الركاب الخاصة بها بالبيانات الفيدرالية لإبقاء الأشخاص الخطرين بعيدًا عن متن الطائرات المتجهة الى الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، فقد تقلصت القائمة منذ ذلك الحين على مر السنين.

وتم تشغيل الخادم غير المحمي بواسطة CommuteAir وتم اكتشافه لأول مرة من قبل متسلل سويسري وفقا لموقع ديلي ميل.

وقال فيلد، إنه من المشكوك فيه أن المتسللين تمكنوا من الحصول على القائمة بمجرد نشر مدونة Crimew من أجل التحقق من وجودهم على قائمة "حظر الطيران" الامريكية.

وأضاف: 'لقد حجبوا أسماء خوادم محددة، وهذا أمر مشكوك فيه للغاية'.

وشاركت مجموعات عبر الشبكة أخبار الخرق وتسربت القائمة للصحفيين والباحثين.

المئات من الأفراد ، إن لم يكن الآلاف ، على صلة بالجيش الجمهوري الأيرلندي، لكن المزيد من الإدخالات تظهر أسماء إرهابيين من الشرق الأوسط، وفقا لـ ديلي ميل

ويُقال إن أحد الأفراد من الشرق الأوسط قد لعب دورًا في تطرف الشباب المسلم في المملكة المتحدة ثم جندهم في تنظيم القاعدة.

وأن ما يقرب من 988 مدخلًا باسم 'جون' ، و 507 في القائمة تظهر الاسم الأخير 'جارسيا' وأكثر من 6000 اسم أولي لاشخاص يدعون بـ “محمد”.

وهناك إدخالات مكررة وأخرى لنفس الاسم ولكن بهجاء مختلف، وايضا على القائمة المسربة بعض الأفراد ممن لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا.

وعدة القاب لأسامة بن لادن الذي قُتل عام 2011 لكن بتهجئات مختلفة.

وقال فيلد: 'إجمالي الأفراد أقل بكثير نظرًا لوجود سطر منفصل للاسم المستعار لكل شخص'.

وفي 27 يناير، أصدرت إدارة أمن المواصلات والنقل الامريكية توجيهاً أمنياً للمطارات وشركات النقل الجوي، ​​يعزز المتطلبات الحالية بشأن التعامل مع المعلومات الأمنية الحساسة ومعلومات التعريف الشخصية 

 وقال متحدث باسم إدارة أمن المواصلات والنقل الامريكية 'سنواصل العمل مع الشركاء لضمان تنفيذهم لمتطلبات الأمان لحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية.'
 

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