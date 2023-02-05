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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ادفعوا غرامة كهربا.. عمرو أديب يداعب أمين صندوق الأهلي على الهواء

عمرو أديب
عمرو أديب

قال خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، إن الثاني على العالم حصولا على البطولات المختلفة بعد نادي ريال مدريد، وهذا شئ يفتخر به جميع المصريين.

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وأضاف خالد مرتجي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن جوائز كأس العالم للأندية عبارة عن 5 ملايين دولار للمركز الأول و4 ملايين دولار للمركز الثاني و 2.5 مليون دولار للثالث و2 مليون دولار للرابع.

وتابع خالد مرتجي، أن النادي الأهلي يضمن فوزه بـ 2 مليون دولار حتي الآن، ولكنه يطمع في تحقيق مكاسب أكثر من ذلك بكثير.

ورد عليه الإعلامي عمرو أديب، قائلا: “أهي فرصة عشان يبقي معاكم فلوس تدفعوا غرامة كهربا.. ليرد مرتجي: ”احنا عاوزين ندفع المرتبات اللي عندنا الأول.. احنا عندنا مرتبات شهرية فوق الـ 900 ألف دولار".

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