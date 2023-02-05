عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقابات المهنية تدرس وضع رؤية مشتركة لطرحها في جلسات الحوار الوطني

صدى البلد

عقدت عددا من النقابات المهنية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جلسة نقاشية بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية لتحديد أولويات قضاياها التي من المقرر طرحها في جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ورئيس اتحاد النقابات المهنية ، أن وضع رؤية مشتركة لجميع النقابات المهنية هدف رئيسى نسعى لتحقيقه ، بما يعبر عن طموحات أعضائها، خاصة أن القضايا التى تهم النقابات تتشابه بشكل كبير وعلى رأسها تعديل قوانين النقابات التى مر  عليها عقود طويلة وغالبيتها تم إعداده فى ستينيات القرن الماضى ، بجانب أهمية تنمية موارد النقابات لتلبية خدمات الأعضاء وخاصة المعاشات.

وأوضح الزناتي أن النقابات المهنية بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لإصلاح قوانينها بشكل عاجل، مضيفا أنه سيكون المطلب الأساسي للنقابات المهنية في جلسات الحوار الوطني.

وأشار الدكتور السيد خليفة نقيب المهندسين الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، إلى ضرورة وضع تصور موحد تتوافق عليه جميع النقابات المهنية، بخطة تنفيذية وآليات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة للنقابات المهنية من الحوار الوطني.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المادة 77 من الدستور المصرى، تتحدث عن أهمية دور النقابات المهنية ، ونحتاج حاليا تعديل قانون النقابات الذى عفا عليه الزمن.

وأضاف أن وضع رؤية مشتركة للنقابات المهنية، لطرحها على جلسات الحوار الوطنى ، يمنع تكرار النقاش فى نفس القضايا ويعظم الاستفادة من وقت الجلسات.

حضر الجلسة النقاشية، الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، والدكتور صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، والدكتور أحمد نصير الأمين العام المساعد لنقابة العلاج الطبيعي، والدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023.. استعلم عنها الآن

"أبشر".. إعلان عاجل عن تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

ترشيحاتنا

بخصر نحيف..آيتن عامر تبهر الجمهور بجمالها فى أحدث ظهور لها

اتهام عضو بالكونجرس بالتحرش بمساعده بعد طرده بزعم التجسس عليه

زي السحر.. تناول كوب من مشروب المناعة يوميا

بكاميرا وتاتش..موبايل نوكيا جديد Nokia C01 Plus بـ 1900 جنيه

ابنة الموسيقار محمد عبد الوهاب تكشف حقيقة بيع منزله بـ211 مليون جنيه

الدوري المصري.. الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد السكندري 1-0 في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم فهمى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

5 طرق للتفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش؟

211 مليون جنيه.. حقيقة عرض فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب للبيع.. صور

ليلة تألق بيونسيه.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية قبل انطلاقه الليلة

فيديو

هبة نور.. بطلة عندليب الدقي ترقص في الاستوديو بملابس جريئة.. فيديو

شريكي ليس طفلا.. مفاجآت صادمة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل

البانيه بـ 165 جنيه.. تفاصيل أسعار الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ