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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

منة شلبي
منة شلبي

كشفت محكمة محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية حيثيات الحكم على الفنانة منة شلبي في قضية حرازها مخدر الحشيش بمطار القاهرة بعد قدومها من رحلتها من نيويورك .

حيثيات الحكم على منة شلبي بسنة مع الايقاف 

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها على الفنانة منة شلبي  إن الواقعة  كالتالي أنه بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، وأثناء قيام مأمور الجمرك بميناء القاهرةالجوي بمباشرة مهام عمله داخل صالة الوصول رقم 3 بالمطار الجديد وقيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من نيويورك رحلة رقم 986 قدمت إليه المتهمة منة الله شلبي والعائدة للبلاد على ذات الرحلة حاملة معها ثلاث حقائب كبيرة الحجم، وأخرى ذات عجل وحقيبة يد خاصة بها

وقالت المحكمة انه بمناظرة مأمور الجمرك  لجواز سفر المتهمة تلاحظ له كثرة رحلات السفر والعودة للمتهمة وقصر مدة سفرها خارج البلاد، فظن في نفسه شبهة التهريب الجمركي فأخطر مديره والذي طلب منها وضع الحقائب الخاصة بها على جهاز الكشف بالأشعة، وعندما قامت بوضع الحقائب على الجهاز ظهر وجود كثافات عضوية داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة، فطلب  تفتيش حقائب المتهمة يدويا فقامت المتهمة بنقل الحقائب إلى المكان المخصص لذلك وقامت بفتح أقفال الحقائب بنفسها .

 

واكملت المحكمة انه بعد بتفتيشها عثر داخل حقائبها على 12 كيس مختلف الأشكال والألوان بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة وعلبة بلاستيك بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وعدد سيجارتين ملفوفة يدويا بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء جافة ثبت بتقريرالمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها جميعا لنبات الحشيش" القنب" كما عثر أيضا على 10 سجائر إلكترونية"فيب" مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعا مادة زيتية صفراء ثبت بداخلها الحشيش المخدر، وتوصلت تحريات المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أن قصد المتهمة من حيازة المضبوطات هو التعاطي، كماثبت للنيابة العامة من خلال مشاهدة المقاطع المرئية المسجلة لمكان الواقعة صحة ضبط المتهمة وبحوزتها المضبوطات المخدرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال متابعة الفيديوجراف التالي.

 

منة شلبي حيثيات الحكم حيثيات حكم منة شلبي الفنانة منة شلبي

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