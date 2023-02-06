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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف مسلسل وبينا معاد يكشف كواليس حصرية

صدى البلد

قال هاني كمال مخرج ومؤلف مسلسل وبينا معاد؛ إن الشعب المصري لديه الفطرة الطيبة والوعي الذي يمكنه من تفرقة الأعمال الفنية المميزة من الأعمال الرديئة وهذا مؤشر جميل وقوي على أن فطرة الشعب المصري يقظه دائما.

وأضاف هاني كمال خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أنه لم يقدم جديد بل عمل واشتغل على نهج الأساتذة الكبار في الدراما مثل  أسامة أنور عكاشه و محمد جمال عبد القوي ووحيد حامد وهم الأفاضل العظام الذين خلقوا الوعي من خلال كتاباتهم الدرامية لأنهم كان لديهم القضايا والهموم التي تجعلهم أكبر الكتاب وهذه السمات تعتبر نادرة بشكل كبير الآن .

وأوضح أنه لا يقوم بالتنظير على أحد ولكن هذا ما يجده الآن بمعنى أن الكتاب لا يوجد لديهم الهموم والوعي الكافيين والشائع لديهم هو الاقتباس من الخارج؛ متابعا أن الدراما الحقيقية هي الدراما الاجتماعية لأنها تضم السياسية والرياضة وظروف المجتمع ومشاكله بشكل عام وتربية الأولاد والعلاقات الأسرية الخربة في حالة الطلاق لابد تتسم بالاحترام بالإضافة إلى حالة الاستسهال التي لدى بعض الأولاد وهذا ما يتناوله مسلسل وبينا معاد .

الشعب المصري قناة الحدث وحيد حامد أسامة أنور عكاشة هاني كمال الاعمال الفنية

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