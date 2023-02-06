اللي بيقف مابيشتغلش تاني..اتحاد الصناعات: استخراج ترخيص يستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر

نعى محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، الراحل شريف إسماعيل، قائلا: قدم لنا الكثير طوال حياته، سواء خلال رئاسته لمجلس الوزراء أو بعدها.

وقال "محمد السويدي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن اجتماع رئيس الوزراء جاء للحديث عن التراخيص الصناعية، متابعا: الحصول على التراخيص له مواصفات خاصة.

وأكمل: الاجتماع شمل التوافق على قرارت وإجراءات تيسر الحصول على التراخيص، متابعا:" إحنا في وضع صعب وشوفنا أيام صعبة وحلوة..ولازم نحافظ على العمالة والماكينات".

واسترسل: استخراج ترخيص لمصنع يستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن عجلة إصدار التراخيص أصبحت تتحرك بوتيرة أسرع من قِبل أجهزة الدولة.

وشدد على أن أصحاب المصانع حريصون على العمالة ومواصلة العمل باعتبار أن المصنع الذي يتوقف لن يعود ثانية.

