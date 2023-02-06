اتحاد الصناعات: الأجور لن تزيد والأسعار لن تنخفض إلا في تلك الحالة

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاقتصاد والاستثمار المصري سيشهد تغير وتحول كبير خلال الفترة القادمة، منوها بأننا نمتلك بننية تحتية قوية وخامات وأيدي عاملة وكافة إمكانيات الصناعة.

وأضاف "محمد السويدي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المستثمر الأجنبي سيكون حريصا على القدوم لمصر والاستثمار بها يتطلب حالة متكاملة من الوضوح على كل المستويات.

وأكمل: أن أسعار الأراضي الصناعية بعضها مناسب وآخر غير مناسب، وسيكون هناك جلسة مناقشة مع رئيس الوزراء للحديث عن هذا الأمر، منوها بأن فكرة التشغيل هي المقياس الرئيسي للاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وشدد على ان الأجور لن تزيد وترتفع دون منافسة بين المصانع وبعضها البعض، كما أن الأسعار لن تنخفض دون منافسة أيضا.